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Kırıkkale'de firari 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de firari 7 hükümlü yakalandı

15.02.2022 10:01
Kırıkkale'de firari 7 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince şehir merkezinde yapılan genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasında haklarında 2 ay ile 2 yıl 9 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., K.A., H.G., S.E., K.K., F.G. ve Ü.K. yakalandı.

S.E.'nin terör örgütü propagandası yapmak ve hakaret suçlarından 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası, hırsızlık suçundan aranan E.K.'nın ise 2 yıl 9 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. Hükümlü şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli de yakalandı. - KIRIKKALE

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Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de firari 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de firari 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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