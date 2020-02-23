Kırıkkale'de fırıncılar arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de fırıncılar arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de fırıncılar arasında kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de fırıncılar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Kırıkkale'de fırıncılar arasında kavga: 1 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de fırıncılar arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.O. (34) Çalılıöz Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde bulunan iş yerinde arkadaşları A.K. ve A.Ç. ile oturdukları sırada daha önceden husumetli olduğu başka bir fırının sahibi Y.K. geldi.

Bir süre oturduktan sonra Y.K, üzerindeki tabanca ile fırına doğru ateş etti. Y.O. ve arkadaşları da şüpheliyi darp etti.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Y.K. aracının Y.O'nun ateş etmesi neticesinde zarar gördüğünü iddia etti.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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