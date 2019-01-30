Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Fiyat Denetimi

Kırıkkale'de Fiyat Denetimi

1 saat önce

Ticaret Bakanlığının, özellikle sebze ve meyvede aşırı fiyat artışıyla ilgili talimatı kapsamında, Kırıkkale'da fiyat denetimleri başladı.

Kırıkkale'de Fiyat Denetimi, System.String[]
Ticaret Bakanlığının, özellikle sebze ve meyvede aşırı fiyat artışıyla ilgili talimatı kapsamında, Kırıkkale'da fiyat denetimleri başladı.

Kırıkkale İl Ticaret Müdürlüğünün koordinesinde, Kırıkkale Defterdarlığı denetimcileri ve belediye zabıta ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla hal, pazar ve marketlerde sebze ve meyvedeki aşırı fiyat artışıyla ilgili çalışma yapıldı.

Ekipler, başta domates, biber, patlıcan ve patates gibi 19 ürün olmak üzere mevsimine göre toplam 39 ürünün yer aldığı listenin hal, pazar ve marketlerdeki alış ve satış faturalarını inceledi.

İl Ticaret Müdürü Seyfettin Çetiner, defterdarlık, belediye ve hal müdürlüğü yetkilileriyle iş birliği yaptıklarını ve bu kapsamda denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde satıcıların fiyat derlemesinin kontrol edildiğini anlatan Çetiner, "Ticaret il müdürlüklerine gönderilen talimat kapsamında, Kırıkkale'deki market, toptancı hali ve pazar yerlerinde denetimlere başladık. Denetimlerde satıcıların alış ve satış fiyatlarını kontrol ediyoruz. Denetimlerimiz artarak devam edecek." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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