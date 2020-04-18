Kırıkkale'de gece yarısı kumar operasyonu: 28 kişiye 88 bin 200 Lira sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Kırıkkale'de gece yarısı kumar operasyonu: 28 kişiye 88 bin 200 Lira sosyal mesafe cezası

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kumarhaneye çevrilen ruhsatsız bir iş yerine polis tarafından düzenlenen 'kumar' operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiye toplamda 88 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Yenidoğan Mahallesindeki dernek olduğu iddia edilen ruhsatsız bir iş yerine gece yarısı 'kumar' operasyonu düzenlendi. Kumar oynayan ve alkol aldıkları iddia edilen 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada 28 kişiye Korona virüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 88 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan 28 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından maskeli olarak serbest bırakıldı.