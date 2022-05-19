KIRIKKALE - Gençlik Konseri düzenlendi - Son Dakika
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KIRIKKALE - Gençlik Konseri düzenlendi

19.05.2022 20:11

Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Konseri gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Konseri gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde, Kırıkkale Ustalar Topluluğu ve mahalli sanatçılar sahne aldı.

Sanatçıların söylediği türkülere eşlik eden vatandaşlar, oyun havaları eşliğinde oynadı.

Konsere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Gençlik Merkezi Müdürü Ümit Uçankuş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

KIRIKKALE - Gençlik Konseri düzenlendi
KIRIKKALE - Gençlik Konseri düzenlendi
KIRIKKALE - Gençlik Konseri düzenlendi
KIRIKKALE - Gençlik Konseri düzenlendi
KIRIKKALE - Gençlik Konseri düzenlendi
KIRIKKALE - Gençlik Konseri düzenlendi
KIRIKKALE - Gençlik Konseri düzenlendi
KIRIKKALE - Gençlik Konseri düzenlendi
KIRIKKALE - Gençlik Konseri düzenlendi

YORUMLAR
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Kırıkkale'de 'gençlik konseri' Kırıkkale'de 'gençlik konseri' Marmaris'te Muğla Gençlik Korosu ve Orkestrası konseri Marmaris'te Muğla Gençlik Korosu ve Orkestrası konseri
Kaynak: AA

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