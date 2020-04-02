Kırıkkale'de, gençlik merkezinde siperlik maske üretiliyor - Son Dakika

KIRIKKALE'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) bünyesindeki gençlik merkezinde sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretiliyor.

Kırıkkale'de bulunan gençlik merkezlerinde görevli 13 gençlik lideri, Yahşihan'daki gençlik merkezinde 3 gün önce siperlik maske üretimi için bir araya geldi. Sağlık çalışanları ve karantinadakiler için üretime başlayan gençlik liderleri, asetat, keçe, zımba, lastik ve çift taraflı yapıştırıcı bant kullanarak yüz koruyucu siperlik maske üretti. İlk etapta 300 adet siperlik maske üreten gençlik liderlerinin hedefi ise, bu sayıyı günlük 500'e çıkarmak.

'SAĞLIK KURUMLARINA TESLİM EDECEĞİZ'

Gençlik merkezi liderinden Güleser Kutver, 3 gençlik merkezinde çalışan 12 arkadaşı ile bir araya geldiklerini söyleyerek, "Ülkemizin bu zorlu sürecinde sağlık çalışanlarımızın yanında olmak için bütün sağlık çalışanlarımıza siperlik maske üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz bu maskeleri dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz, daha sonra ise şeffaf poşetler içerisinde sağlık kurumlarına teslim edeceğiz. Günlük şu an 300 adet üretiyoruz, hedefimiz ilerleyen günlerde 500 adet üretmektir" dedi.