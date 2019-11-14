Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de genel UMKE tatbikatı yapıldı
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Kırıkkale'de genel UMKE tatbikatı yapıldı

6 saat önce

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 9. Bölge İlleri Eğitim ve Tatbikat Kampı kapsamında genel tatbikat gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de genel UMKE tatbikatı yapıldı, System.String[]

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 9. Bölge İlleri Eğitim ve Tatbikat Kampı kapsamında genel tatbikat gerçekleştirildi.

Kırıkkale'nin ev sahipliğinde 12-14 Kasım tarihlerinde Ankara, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Yozgat'tan 150 UMKE gönüllüsünün katılımıyla yapılan kamp, genel tatbikatla sona erdi.

MKEK Hurda İşletme Müdürlüğünde düzenlenen tatbikata, AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri de destek verdi.

Ekipler, senaryo gereği Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) şüphesi olan bir trafik kazasına müdahale etti. İlk olarak olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra KBRN ekiplerinin de yer aldığı kurtarma operasyonunda, UMKE ve itfaiye ekipleri kısa sürede yaralıları bulunduğu yerden çıkararak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Ekipler, daha sonra bir otomobilde meydana gelen patlamaya müdahale ederek, yaralıları kurtardı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, burada yaptığı konuşmada, UMKE'nin medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti sunmak üzere, gerekli temel ve ileri eğitimleri almış ve ihtiyaca uygun olarak donatılmış, ekibe giriş işlemlerinde de gönüllülük esası temeline dayalı sağlık personelinden oluşan medikal kurtarma ekibi olduğunu söyledi.

Bu kapsamda 12-14 Kasım tarihlerinde bölge illerinin katılımıyla Kırıkkale'de eğitim ve tatbikat kampı düzenlendiğini dile getiren Ağırtaş, "Söz konusu kamp kapsamında bölge illerinden gelen ve ilimizden katılan 150 UMKE gönüllüsü ile teorik ve pratik eğitimler yapılmıştır. Eğitim ve tatbikat kampımızın son gününde tüm bölge illerinin katılımıyla birlikte AFAD, itfaiye, emniyet ve 112 ekiplerimiz ile gerçekleştirdiğimiz genel tatbikata sağlamış olduğu desteklerinden dolayı tüm paydaş kurumlara teşekkür eder, ülkemiz adına afetsiz yıllar dilerim." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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