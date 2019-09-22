Kırıkkale'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
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KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:58 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'nin Yahşihan
ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Organize Sanayi Bölgesi
'nde öğle saatlerinde bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan plastik ürünlerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yükselen duman ilçenin tamamından görülürken, ihbar üzerine bölgeye Kırıkkale
Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ve zararın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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