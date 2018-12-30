Kırıkkale'de Geri Gönderme Merkezinde Yangın
1 saat önce
Kırıkkale'de "Geri Gönderme Merkezi" deposunda yangın çıktı.
Kırıkkale
'de "Geri Gönderme Merkezi" deposunda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kılıçlar
köyünde bulunan Geri Gönderme Merkezindeki boş depoda elektrik kontağından yangın çıktı. Küçük çalı yangın kısa sürede söndürüldü. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer
, İl Göç İdaresi Müdürü Mesut Erdoğan
'dan yangın ile ilgili olarak bilgi aldı. Vize
ihlalinde bulunan ve suça karışan yabancıların sınır dışı edilinceye kadar barınmalarının sağlandığı merkezde halen 159 göçmen bulunuyor. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:34 Kaynak: İHA
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