Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Geri Gönderme Merkezinde Yangın

Kırıkkale'de Geri Gönderme Merkezinde Yangın

1 saat önce

Kırıkkale'de "Geri Gönderme Merkezi" deposunda yangın çıktı.

Kırıkkale'de Geri Gönderme Merkezinde Yangın, System.String[]
Kırıkkale'de "Geri Gönderme Merkezi" deposunda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçlar köyünde bulunan Geri Gönderme Merkezindeki boş depoda elektrik kontağından yangın çıktı. Küçük çalı yangın kısa sürede söndürüldü. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Göç İdaresi Müdürü Mesut Erdoğan'dan yangın ile ilgili olarak bilgi aldı.

Vize ihlalinde bulunan ve suça karışan yabancıların sınır dışı edilinceye kadar barınmalarının sağlandığı merkezde halen 159 göçmen bulunuyor. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:34 Kaynak: İHA

Kılıçlar, Kırıkkale, 3. Sayfa
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