Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de gıda denetimi yapıldı
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Kırıkkale'de gıda denetimi yapıldı

6 saat önce

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, gıda güvenliği ve tüketiciye sağlıklı gıda arzının sürdürülebilirliğinin sağlanması adına denetimlerin ve eğitim toplantılarının devam ettiğini bildirdi.

Kırıkkale'de gıda denetimi yapıldı, System.String[]

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, gıda güvenliği ve tüketiciye sağlıklı gıda arzının sürdürülebilirliğinin sağlanması adına denetimlerin ve eğitim toplantılarının devam ettiğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, tüketicilere sunulacak ürünlerin, çiftlikten sofraya kadar takipçisi olup, gıda üretiminin her aşamasının denetim altında olduğunu belirtti.

Üreticiden tüketiciye kadar bu sektörün her aşamasında bilinçlenmeyi sağlamayı amaçladıklarına dikkati çeken Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Bu konuda yapılacak eğitimler de en az denetim kadar önemli. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımızla üreticimizin yanında olduğumuz gibi denetim çalışmalarımızla da tüketicimizin haklarının savunucusuyuz. Denetim ekiplerimiz tüketicinin daha sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için saat gözetmeksizin çalışmaktadır. Son bir aylık süreçte 408 işletme denetimi, 34 numune alımı, "Alo 174 Gıda Hattı"ne gelen 16 ihbara işlem ve 2 kez de eğitim düzenlenmiştir."

Yılmaz, eğitimlere Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine göre risk esaslı değerlendirme ile toplu tüketim yerleri, okul kantinleri ve bu işletmelere ham madde sunan kasaplar gibi kritik noktalardan başlandığını sözlerine ekledi.

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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