Kırıkkale'de gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de gıda denetimi yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, denetim ekipleri ile gıda denetimi gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, denetim ekipleri ile gıda denetimi gerçekleştirdi.

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İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri ile hafta sonu toplu tüketim yerlerine yönelik yapılan denetim çalışmalarına katılan ve denetimler sonrası yazılı açıklama yapan Yılmaz, görevlerinin tarladan çatala gıdanın her aşamadaki güvenliğini ve tüketicinin sağlıklı güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak olduğunu belirtti.

Gıda denetim ekiplerinin 7 gün 24 saat görevlerini sürdürdüğünü anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımız Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde de içerisinde bulunduğumuz yeni normal sürecinde de gereken düzenlemeler doğrultusunda ve hassasiyetle devam ediyor. Bugün de ekiplerimizle toplu tüketim yerlerinde 20 işletmenin hem gıda hijyeni ve güvenliği denetimlerini hem de sosyal mesafe ve hijyen kontrollerini gerçekleştirdik. Yapılan denetimlerde işletmelerin genelde gıda denetimi, sosyal mesafe uyarısı hijyen kurallarına riayet ettiğini gözlemledik. Ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam edecek."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

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