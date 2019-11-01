Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesi
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesi

6 saat önce

Kırıkkale'de yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 23 kişi tedavi gördü.

Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesi, System.String[]

Kırıkkale'de yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 23 kişi tedavi gördü.

Alınan bilgiye göre, kentte bir dönerciden gün içinde yedikleri yemeğin ardından kusma ve bulantı şikayeti olan 23 kişi hastaneye başvurdu.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 23 kişi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından 14 kişi taburcu edilirken, kontrol altında bulunan 9 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 06:07:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi şüphesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]