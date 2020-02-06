Kırıkkale'de görme engelli ve vatandaşlar için 'Ben de varım' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de görme engelli ve vatandaşlar için 'Ben de varım' projesi - Son Dakika

Kırıkkale'de görme engelli ve vatandaşlar için 'Ben de varım' projesi

6 saat önce

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce engelli kurum çalışanları ile vatandaşların geri dönüşüm atık toplama noktalarına ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla 'Ben de varım' projesi başlatıldı.

Kırıkkale'de görme engelli ve vatandaşlar için 'Ben de varım' projesi, System.String[]

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünce engelli kurum çalışanları ile vatandaşların geri dönüşüm atık toplama noktalarına ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla 'Ben de varım' projesi başlatıldı.


Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, personel olarak görev yapan Zeynep Kekillioğlu tarafından projenin hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz personeli Zeynep Kekillioğlu'nun çevre duyarlılığı sayesinde görme engelli kurum çalışanları ile vatandaşlarımızın geri dönüşüm atık toplama noktalarına erişimlerini kolaylaştırmayı hedeflediği 'Ben de varım' projesi hayata geçti. 'Sıfır Atık' projesine destek vermek amacıyla 'Ben de varım' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında müdürlüğümüzde bulunan tüm geri dönüşüm atık toplama noktalarında Braille alfabesi kullanılarak görme engelli vatandaşlarımızın geri dönüşüm atık noktalarına erişilebilirliğinin sağlanması hedeflendi" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
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