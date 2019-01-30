Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de "Görmem İçin Sen Varsın Projesi"

Kırıkkale'de "Görmem İçin Sen Varsın Projesi"

2 saat önce

"Görmem İçin Sen Varsın Projesi" koordinatörü görme engelli Bekir Akdeniz, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Kırıkkale'de
"Görmem İçin Sen Varsın Projesi" koordinatörü görme engelli Bekir Akdeniz, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Proje kapsamında 7 bin öğrenciye seminer veren Akdeniz, Vali Sezer'e proje hakkında bilgi aktardı.

Vali Sezer, görme engellilerin hayatını kolaylaştıran bu projenin çok önemli olduğunu söyledi.

Projenin devam etmesini ve daha çok kişiye ulaşması gerektiğini anlatan Sezer, "Bu projede sizler yalnız değilsiniz. Gerçekten de önemli bir proje. Bizler valilik olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Engellilerimizin hayatının kolaylaşması, karanlıkların aydınlık olması için sizlerin yanında olacağız." diye konuştu.

Akdeniz de üç yıl önce başladıkları projeyle farkındalık eğitimleri düzenlediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Yunus Sezer, Akdeniz, Kırıkkale, Güncel
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