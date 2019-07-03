Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de "Görmem İçin Sen Varsın Projesi"
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Kırıkkale'de "Görmem İçin Sen Varsın Projesi"

39 dakika önce

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Görmem İçin Sen Varsın Projesi" koordinatörü görme engelli Bekir Akdeniz'e plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Kırıkkale'de
Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Görmem İçin Sen Varsın Projesi" koordinatörü görme engelli Bekir Akdeniz'e plaket ve teşekkür belgesi verdi.
Proje kapsamında 7 bin öğrenciye seminer veren Akdeniz, Tüfekçi'ye proje hakkında bilgi aktardı.
Tüfekçi, burada yaptığı konuşmada, görme engellilerin hayatını kolaylaştıran bu projenin çok önemli olduğunu söyledi.
3 yılda 7 bin öğrenciye farkındalık eğitimi verildiğini belirten Tüfekçi, "Bu projede sizler yalnız değilsiniz. Gerçekten de önemli bir proje. Engellilerimizin hayatının kolaylaşması, karanlıkların aydınlık olması için sizlerin yanında olacağız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Tüfekçi, Akdeniz'e plaket ve teşekkür belgesi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:09 Kaynak: AA
Kırıkkale, Akdeniz, Güncel
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