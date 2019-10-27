Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de "Görmem için sen varsın" projesi
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 'Görmem için sen varsın' projesi

Kırıkkale'de "Görmem için sen varsın" projesi

46 dakika önce

Kırıkkale'de farkındalık oluşturmak ve toplumda engelleri kaldırmak amacıyla başlatılan "Görmem için sen varsın" projesi kapsamında düzenlenen fuarda sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

Kırıkkale'de

Kırıkkale'de farkındalık oluşturmak ve toplumda engelleri kaldırmak amacıyla başlatılan "Görmem için sen varsın" projesi kapsamında düzenlenen fuarda sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

Kırıkkale Büyük Şehir Parkı'nda düzenlenen fuarda, Kırıkkale'de faaliyet gösteren sağlık, eğitim, kültür ve çeşitli alanlardaki sivil toplum kuruluşları stantlar açarak, vatandaşlara bilgi verdi.

Proje koordinatörü görme engelli Bekir Akdeniz, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının karanlıkları aydınlatmak olduğunu söyledi.

"Kırıkkale STK fuarında buluşuyor" sloganı ile önemli bir çalışmaya imza attıklarını dile getiren Akdeniz, "Bizler toplumda farkındalık oluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Bizler ışığı karanlıkta görenler olarak inşallah hep birlikte karanlıkların aydınlatılmasını, engellerin ortadan kalkmasının mücadelesini veriyoruz. Bu etkinliğe katılan bütün herkese sonsuz teşekkür ederim." dedi.

Kırıkkale Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinden oluşan Mehteran Takımı gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Emniyet Müdürü Günter Şenses de fuarda stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı: Canavarca değil, kasten öldürme suçundan ceza aldı
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1'lik deprem meydana geldi DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü? Ebubekir el-Bağdadi kimdir? Zazaca konuşan kadını yayından alan Müge Anlı'ya AK Partili isimlerden tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 14:00:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de "Görmem için sen varsın" projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]