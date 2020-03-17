Kırıkkale'de gözaltına alınan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de gözaltına alınan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de gözaltına alınan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Kırıkkale'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de gözaltına alınan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Etiler Mahallesi'nde bir iş yerinden jeneratör ve iskele demiri çaldıkları iddia edilen E.K. ve G.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:56 Kaynak: AA
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