Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Kırıkkale'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda bulunan inşaattan seramik malzeme çalınmasıyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri tespit edilen S.C. ve H.C. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde bir evden 10 çeyrek altın, 500 lira ve bilgisayar çalınmasıyla ilgili de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından şüphelileri tespit ededen ekipler, C.Ş. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, Sanayi Mahallesi'nde depo olarak kullanılan yerden küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli S.E. de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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