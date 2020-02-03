Kırıkkale'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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Kırıkkale'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
6 saat önce
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir büfeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:36 Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir büfeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde gece saatlerinde Abdurrahman Tokay'a ait büfeden sigara ve para çalınmasıyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından büfeden 364 paket sigara ve 400 lira çalan şüpheli Ö.T'yi (21) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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