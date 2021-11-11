Kırıkkale'de gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir iş yerinde gümrük kaçağı 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçunu önlemeye yönelik yaptığı saha ve analiz çalışmaları kapsamında C.A'nın iş yerinde arama yaptı.

Ekipler, yaptığı aramada, gümrük kaçağı 34 cep telefonu buldu.

İş yeri sahibi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu"na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.