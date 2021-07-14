Kırıkkale'de gümrük kaçağı alkol ve sigara ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 18 litre alkol ve 50 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda M.Y'ye ait depoda ve araçta arama yaptı.

Ekipler, 50 paket sigara ve 18 litre alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.