Kırıkkale'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu - Son Dakika

Kırıkkale'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte kaçak cep telefonu satışı yapan iş yerlerine yönelik yaptığı çalımalar kapsamında 1 iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde yaptığı aramada, 6 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

İş yeri sahibi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu"na muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.