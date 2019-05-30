Kırıkkale'de güvenli çalışma semineri verildi

Kırıkkale Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneğince (İSAG) güvenli çalışma semineri verildi.

Kırıkkale Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneğince (İSAG) güvenli çalışma semineri verildi.

Mühendislik Fakültesinde düzenlenen seminerde konuşan İSAG Başkanı Levent Kavlak, yaşanan ölümlerin, yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek amacıyla İSAG tarafından bugüne kadar yaklaşık 30'a yakın üniversitede inşaat mühendisliği öğrencilerine yönelik eğitim verildiğini söyledi.

Türkiye'de yaşan ölümlü iş kazalarının yüzde 33'ünün inşaat sektöründe gerçekleştiğini ve yaşanan ölümlerin, yüksekte yapılan çalışmalar esnasında düşme sonucunda meydana geldiğini anlatan Kavlak, şöyle konuştu:

"Özellikle dış cephe çalışmalarında güvenli olmayan iskelelerin kullanımı nedeniyle düşerek yaşanan ölümlerin önüne geçebilmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 yılında Güvenli İskele Tebliği yayınlanmıştır. Bugüne kadar tebliğde belirtilen standartlara uygun güvenli iskele üreten firma sayısı 80'e ulaşmıştır. Ülkemizde kurumsal inşaat firmalarında güvenli iskele kullanımı hızla artmasına rağmen küçük işletmelerde fazla bir maliyet olmamasına karşın güvenli iskele kullanımı konusunda arzu edilen hedefe erişilememiştir. İlerleyen günlerde ülkemizde büyük ya da küçük tüm inşaat iş yerlerinde güvenli iskele kullanımına katkı verecek olan eğitimlerimizi İSAG olarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz."

Kavlak, eğitimlerde mühendisleri sahaya indiklerinde ve yetki sahibi olduklarında kendilerini bekleyen tehlikeler konusunda uyarırken, hangi tür iskele kullanmaları gerektiğini hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatarak sahaya hazırladıklarını kaydetti.

Eğitime, Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Orhan Doğan, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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