Kırıkkale'de 'Güvenlik Bilgilendirme Kütüphanesi' açıldı

Kırıkkale'de 'KOP okuyor' programı kapsamında 'Güvenlik Bilgilendirme Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de 'KOP okuyor' programı kapsamında 'Güvenlik Bilgilendirme Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.



Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) tarafından 'KOP Okuyor' programı kapsamında finanse edilen ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Güvenlik Bilgilendirme Kütüphanesi Projesi'nin açılışı yapıldı.



Açılışa; Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, daire amirleri ve uzmanlar katıldı.



Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığına 15 Mayıs 2018 tarihinde proje için başvuruda bulunduklarını, bugün açılışı yapılacak kütüphane içerisinde bin civarında kitap, bilgisayar ve ekipmanları ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne ait araç içerisinde bir adet Güvenlik Bilgilendirme Televizyonu bulunduğunu kaydetti.



Proje hakkında bilgi veren KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ise, KOP Okuyor Projesi kapsamında desteklenen ve Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kırıkkale KOP Güvenlik Bilgilendirme Projesi"nin farklı bir konsepte hazırlandığını söyledi.



Bugün açılışı yapılacak bu merkezin bir takım özellikleriyle KOP Bölgesinde ve Türkiye'de bir ilk olduğunu düşündüğünü belirten Bostancı, "Bölgemize ve Türkiye'ye rol model olacak olan ve başkanlığımız tarafından 150 bin TL'lik destekle gerçekleştirilen bu projenin ve sonuçlarının ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



KOP İdaresinin ilde gerçekleştirdiği sosyal içerikli projelerle birçok kişiye ulaşabildiğini ve güzel hizmetlere katkı verdiğini ifade eden Vali Sezer ise KOP İdaresine teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Vali Yunus Sezer tarafından KOP idaresi Başkanı İhsan Bostancı'ya plaket ve teşekkür belgesi, protokol üyeleri tarafından da KOP uzmanlarına teşekkür belgeleri verildi.



Daha sonra merkezin açılışı, protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. - KIRIKKALE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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