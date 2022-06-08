Kırıkkale'de hac kafilesi uğurlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de hac kafilesi uğurlandı

08.06.2022 14:38
Kırıkkale'de hac kafilesi uğurlandı

Kırıkkale'de Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Kırıkkale'de Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Kırıkkale İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Nur Cami ve Külliyesi avlusunda düzenlenen programa, 80 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Müftü Vekili Ali Ünal, " Hac, başlangıcından dönüşüne kadar çeşitli zorlukların çekildiği ancak sabırla bunların üstesinden gelindiği kutsal bir yolculuktur. Cenab-ı Allah sabrınızı bol, haccınızı şimdiden kabul etsin. Kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Törende, bazı hacı adaylarının duygulandığı görüldü.

Hacı adayları duanın ardından uğurlandı.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırıkkale, Cami, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de hac kafilesi uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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