Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Recep Özdemir idaresindeki 06 FS 3460 plakalı otomobil ile Selçuk Kozal hakimiyetindeki 06 DP 6607 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 45. kilometresinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Vahdettin, Umut Talha, Rumeysa ve Fatma Kozal yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 10:53 - Kaynak: AA
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