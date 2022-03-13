Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı - Son Dakika
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Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

13.03.2022 19:09

Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı Kırıkkale'de kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracın otomobil ile çarpıştığı kazada hafif yaralanan iki yolcu, hastaneye gitmek istemeyince ambulansta tedavi edildi.

Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracın otomobil ile çarpıştığı kazada hafif yaralanan iki yolcu, hastaneye gitmek istemeyince ambulansta tedavi edildi.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu üzerindeki Tarım Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M.A. idaresindeki 06 YB 1351 plakalı Opel marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.E.'nin kullandığı 06 BMC 858 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan iki yolcu, hastaneye gitmek istemeyince ambulansta tedavi edildi. Maddi hasarın oluştuğu otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı
Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı
Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı
Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

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Kırıkkale, Otomobil, Kırşehir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı - Son Dakika


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