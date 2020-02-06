Kırıkkale'de hafif ticari araç kamyonla çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de hafif ticari araç kamyonla çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de hafif ticari araç kamyonla çarpıştı: 9 yaralı

6 saat önce

KIRIKKALE'de, kamyon ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de hafif ticari araç kamyonla çarpıştı: 9 yaralı, System.String[]

KIRIKKALE'de, kamyon ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kırıkkale- Kayseri karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kayseri'den Kırıkkale'ye giden Dilaver Ortakçı yönetimindeki 06 AL 0968 plakalı kamyon, tali yoldan ana yola çıkan Şakir Çelik (48) idaresindeki 55 KK 575 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan sürücü Şakir,  Şüheda (17), Serap (17), Hazal  (4), Kübra Çelik (9), Aycan (29), Abdu (65), Yunus (4) ve Zahide Dayan (70) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kırıkkale, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:58 Kaynak: DHA
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