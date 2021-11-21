KIRIKKALE - Hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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Tır sürücüsü M.G. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan diğer yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan E.Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü E.Ç. ile aynı araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale 'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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