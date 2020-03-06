Kırıkkale'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ahmet Arısoy (62) idaresindeki 06 BCN 649 plakalı hafif ticari araç ile Ziya Kılıç'ın (33) kullandığı 71 AAK 289 plakalı kamyon, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Keskin Yeni Sanayi kavşağında çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Hacer Arısoy (67) ve Fatih Ayan (28), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ahmet Arısoy, Kırıkkale, Kayseri, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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