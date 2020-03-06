Kırıkkale'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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Kırıkkale'de hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 4 yaralı
6 saat önce
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:36 Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ahmet Arısoy (62) idaresindeki 06 BCN 649 plakalı hafif ticari araç ile Ziya Kılıç'ın (33) kullandığı 71 AAK 289 plakalı kamyon, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Keskin Yeni Sanayi kavşağında çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Hacer Arısoy (67) ve Fatih Ayan (28), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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