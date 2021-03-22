Kırıkkale'de kısıtlamaya uymayan 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası verildi, aranan 20 kişi yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde 150 ekip, 678 personel ve 122 uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 6 bin 461 kişi ve 3 bin 135 araç sorgulandı, aranan 20 kişi yakalandı, 81 araca 54 bin 425 lira para cezası yazıldı.

Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 12 kişiye de 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.