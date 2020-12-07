Kırıkkale'de hafta sonu uygulanan kısıtlamada kaçak avlanan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de hafta sonu uygulanan kısıtlamada kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

Kırıkkale'de hafta sonu yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz avlandıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Kırıkkale'de hafta sonu yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz avlandıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, Keskin ilçesine bağlı Konur ve Olunlu köyleri yakınlarında izinsiz avlanıldığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

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