Kırıkkale'de 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

14.09.2022 17:35
Kırıkkale'de 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir haftalık teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlü Ş.D'nin (19) evine operasyon düzenledi.

Çoğunluğu "hırsızlık" olmak üzere, "uyuşturucu kullanmak", "cinsel tacizde bulunmak" ve "yağma" gibi 123 suçtan kaydı bulunan Ş.D, evinde yakalandı.

Hakkında, "hırsızlık" suçundan 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Edirne'de gümrük kaçağı 55 şişe içki ele geçirildi Edirne'de gümrük kaçağı 55 şişe içki ele geçirildi Eskişehir'de aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili toplantı yapıldı Eskişehir'de aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili toplantı yapıldı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:26 İstanbul Başakşehir'de 450 sosyal konutun yapılacağı arazi ilk kez görüntülendi
17:22 Sadece Antalya sahillerinde yetişiyor! Bu çiçeği koparana 220 bin lira ceza var
17:09 Ev hapsi kaldırılan Gülşen'e yeni şok! Konseri iptal edildi
17:06 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'a çok sinirlendiği o an! Tarihi sözler tekrar gündem oldu
16:31 Aşk Adası programıyla İngiltere'de şöhrete kavuşan Ekinsu Cülcüloğlu, şimdi de podyumda boy göstermeye başladı
16:29 Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Altay Bayındır'ın yıllık maaşı 20 milyon arttı
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsizce karşılık veren Miçotakis'i Bakan Çavuşoğlu muhatap aldı: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz
16:10 ABD'de hapishanedeki bir mahkuma defalarca "Baby Shark" şarkısı dinletilerek işkence edildi! Hücresinde ölü bulundu
16:09 Beşiktaşlı Nathan Redmond, Premier Lig'den özür diledi! "Bundan daha iyi bir atmosfer yok"
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan katılamayacak! İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek isim...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 17:35:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement