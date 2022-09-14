Kırıkkale'de 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Çoğunluğu "hırsızlık" olmak üzere, "uyuşturucu kullanmak", "cinsel tacizde bulunmak" ve "yağma" gibi 123 suçtan kaydı bulunan Ş.D, evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir haftalık teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlü Ş.D'nin (19) evine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

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