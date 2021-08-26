Kırıkkale'de hakkında 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamında, biri "kasten öldürme" olmak üzere 24 ayrı suç kaydı bulunan İ.E. evinde gözaltına alındı.

Hakkında 32 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.