Minibüsü durduran Civil, kaportayı açınca motor bölümünden alevlerin yükseldiğini fark etti. Bu sırada yoldan geçen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da makam aracını durdurarak olay yerine gitti.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de hareket halindeyken alev alan minibüste hasar oluştu - Son Dakika

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