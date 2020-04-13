Kırıkkale'de haşere ile mücadele - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bahar mevsiminin gelmesiyle haşereye karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sivrisinek ve karasinek larvalarının nisan ayı ile birlikte çoğalmaya başlamasına karşılık ilaçlama biriminin sivrisineklerin üreme alanları olan sazlıklar, dere yatakları ve mezarlıklarda ilaçlama çalışmalarına başladığı belirtildi.

Bir taraftan koranavirüs salgınına karşı kentte dezenfekte çalışmaları yapan ekiplerin, vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz ayı geçirmesi için çalışmalarına devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sivrisinek üreme alanları tespit edilmiş olup bu alanlarda ilaçlama çalışmaları yapılmıştır. Yaz mevsiminde vatandaşlarımızın sivrisinek sıkıntısı çekmemesi için ilaçlamalarımıza larva döneminde başlayoruz. İlk olarak çalışmalarımıza sivrisineklerin üreyebilecekleri yerlerde başladık. Larva döneminin bitmesinin ardından genel ilaçlama çalışmalarını sürdüreceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın sineklerden ve sinekler vasıtasıyla bulaşan hastalıklardan uzak rahat bir yaz geçirmelerini sağlamak."