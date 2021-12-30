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KIRIKKALE - Hastaların tedavi süreci, manevi hizmetle destekleniyor - Son Dakika

KIRIKKALE - Hastaların tedavi süreci, manevi hizmetle destekleniyor

30.12.2021 11:02

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hastaların morali manevi destekle yükseliyor.

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hastaların morali manevi destekle yükseliyor.

Protokol çerçevesinde Kırıkkale Müftülüğünce Yüksek İhtisas Hastanesine görevlendirilen din görevlisi, yatan hastaların tıbbi tedavisini desteklemek amacıyla manevi destek sağlıyor.

Hasta yakınları ve sağlık çalışanları da hastanede oluşturulan Manevi Destek Birimi'ne gelerek, görevliden dini sorularına cevap alabiliyor.

Manevi destek uzmanı Halil Bahçepınar, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği hastaneye görevlendirildiğini söyledi.

Haftanın 4 günü hastanede görev yaptığını anlatan Bahçepınar, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları öncelikle hastalarımıza hastanede manevi destek hizmetinin olduğunu söylüyor. Biz de hastaların talebi üzerine onlarla görüşüyoruz. Genelde yatan hastalarımız ve özellikle yanında refakatçisi olmayan hastalara gidiyoruz. Hal ve hatırlarını soruyoruz, hastalık sürecini daha iyi atlatmalarını sağlamak amacıyla moral ve motivasyon veriyoruz. Konuşmalar genelde spontane gelişiyor ama manevi danışmanlıkla ilgili bilgiler aktarıyoruz. Hastalarımızın dini soruları oluyor, onları cevaplandırıyoruz."

Bahçepınar, hastaların yanı sıra yakınları ve hastane personeline de hem manevi destek hem de olursa sorularına da cevap vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Düzenli olarak birim, servis ve hastane personeline yönelik ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Bahçepınar, "Personelle tanışma fırsatı buluyoruz, dini sorularına cevap veriyoruz. Gayet güzel ve olumlu bir şekilde bu sürece devam ediyoruz. Geri dönüşler çok olumlu. Şu anda Kovid-19 sürecinde olduğumuz için bir ara hastanede yatan hasta sayısı ciddi düzeydeydi. O dönemlerde Kovid-19 hastaları bizleri istediler ve manevi destek talep ettiler. Onların o süreci daha iyi atlatması adına dini argümanlarla kendilerini rahatlatmaya çalıştık. Tedavi sürecini tamamlayıp, evine dönen hastalarımız telefonla arayarak o süreçte çok yardımcı olduğumuzu beyan ettiler." diye konuştu.

Bahçepınar, yaklaşık bir yıldır hastanede görev yaptığını anlatarak, "Buradaki amaç, Peygamber efendimizin sünnetinden, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden aldığımız referanslarla hastalarımızın dini soruları olursa onları cevaplandırmak, moral ve motivasyon vermek, hastalık sürecini kısa zamanda güzel bir şekilde atlatmalarını sağlamak. Gayet güzel işliyor. Tabiri caizse hastane personelimiz de bizi bağrına bastı." dedi.

KIRIKKALE - Hastaların tedavi süreci, manevi hizmetle destekleniyor
KIRIKKALE - Hastaların tedavi süreci, manevi hizmetle destekleniyor
KIRIKKALE - Hastaların tedavi süreci, manevi hizmetle destekleniyor

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kırıkkale, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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