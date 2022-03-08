Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

08.03.2022 15:35
Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

Güldüren Y. (59), Hacıbey TOKİ Konutları'ndaki apartmanın bahçesinde gezdiği sırada dengesini kaybederek 2,5 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düştü.

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadın, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Güldüren Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de sokak köpeklerinin saldırdığı su samuru tedavi edildi Kırıkkale'de sokak köpeklerinin saldırdığı su samuru tedavi edildi Kırıkkale'de 7 bin 738 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi Kırıkkale'de 7 bin 738 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

TOKİ Konutları, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:22 Bergüzar Korel oğlu Han'ı ilk kez paylaştı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:11 Arkeologlar bin 500 yıllık kasenin mesajını şaşkınlıkla okudu: İblis'i böyle yenersiniz
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 15:53:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement