Kırıkkale'de havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kadın hastaneye kaldırıldı.
Güldüren Y. (59), Hacıbey TOKİ Konutları'ndaki apartmanın bahçesinde gezdiği sırada dengesini kaybederek 2,5 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna düştü.
Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadın, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Güldüren Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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