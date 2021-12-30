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KIRIKKALE - Hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

KIRIKKALE - Hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

30.12.2021 09:55

Kırıkkale'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Y.T'nin 11 büyükbaş hayvanını dolandırarak alan H.G. (54), N.E. (68) ve A.K'nin (53) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Benzer suçlardan kayıtlarının da olduğu tespit edilen zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Aralık'ta Samsun'da yaşayan Y.T'nin 11 büyükbaş hayvanının Kırıkkale'ye getirildikten sonra dolandırılarak alındığı ihbarı üzerine şüpheliler H.G, N.E. ve A.K, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalanmış, başkasına satılan büyükbaş hayvanlar da sahibine teslim edilmişti.

KIRIKKALE - Hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
KIRIKKALE - Hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
KIRIKKALE - Hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - Hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRIKKALE - Hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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