Kırıkkale'de hayvan dolandırıcılığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.T'nin 11 büyükbaş hayvanının dolandırılarak alınması ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın şüphelisinin H.G. olduğunu tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, H.G'yi yakaladı.

H.G'nin jandarmadaki ifadesinde olayı arkadaşları N.E. ve A.K. ile yaptıklarını belirtmesi üzerine iki şüpheli de gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Başkasına satılan büyükbaş hayvanlar da sahibine teslim edildi.