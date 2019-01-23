Kırıkkale'de Hayvan Dolandırıcılığı Operasyonu

Kırıkkale ve Ankara'da, vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale ve Ankara'da, vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki çalışma kapsamında, 12 şüphelinin, örgütlü bir şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptığını belirledi.



Ekipler, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin, Kırıkkale ve Ankara'da bulunan adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.



"Kale" adı verilen operasyonda, örgüt ele başları oldukları değerlendirilen H.B ve H.E. ile D.A, E.P, A.K, H.O, F.Y, H.A, R.K, M.P, A.P. ve M.D gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 inek, bir çalıntı televizyon, çek ve senet fotokopileri, av tüfeği ve suç işlerinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.



İnternetten veya çevreden buldukları hayvanları satın almak için çiftçilerle pazarlık yapan şüphelilerin, ödemeyi çek veya senetle yapacaklarını belirtip süre kazandıkları, aldıkları hayvanları kısa sürede değerlerinin altında sattıkları ve müştekilere karşılıksız çek ve senet verdikleri tespit edildi.



Bu şekilde yaklaşık 500 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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