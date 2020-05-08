Kırıkkale'de hayvan otlatma kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de hayvan otlatma yeri nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

İddiaya göre, Yuva Mahallesi Çullu Caddesi 2506. Sokak'ta H.A. (37), M.A. (25), F.T. (40) ile Y.T. (40) arasında hayvan otlatma yeri yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, yanındaki av tüfeğiyle diğer üç kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan F.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Y.T. ise gözaltına alındı.