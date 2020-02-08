Kırıkkale'de hayvanlar aç kalmasın diye doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de hayvanlar aç kalmasın diye doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de hayvanlar aç kalmasın diye doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Kırıkkale'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kırıkkale'de hayvanlar aç kalmasın diye doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Kırıkkale'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.


Kırıkkale'de zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması sonucu hayvanların aç kalmaması için Dinek Dağı avlaklarına 400 kilogram dane yem bırakıldı. Doğadaki hayvanların yeme ulaşmada zorluk çektiği anda devam edileceği bildirilirken kış mevsimi boyunca ekiplerin yemleme çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi. - KIRIKKALE

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkkale, Dinek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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