Kırıkkale'de Hekimsen üyeleri iş bırakma eylemi başlattı - Son Dakika

Kırıkkale'de Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) üyelerinin iş bırakma eylemi başlattığı bildirildi.

Hekimsen Kırıkkale Temsilcisi Dr. Neslihan Şebin, Yüksek İhtisas Hastanesi poliklinik girişinde yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 salgını döneminde hayatını kaybeden tüm hekim ve sağlık çalışanlarına rahmet diledi.

Hekimlerin bugün maddi ve manevi olarak huzursuz, yorgun ve tükenmiş olduklarını savunan Şebin, "Bu nedenle bağlı olduğumuz sendika adına 14 Mart Tıp Bayramı ile başlayıp 15-16 Mart günlerinde devam edecek olan grev kararına uyuyoruz. Unutulmamalı ki sağlıklı, mutlu ve refah bir toplumun yolu sağlıklı hekimlerden geçer. Son olarak açık açık belirtmekte fayda görüyoruz ki bizler her daim hekim olmaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. ??

Sendika üyeleri, basın açıklamasının ardından dağıldı.