Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'ndaki talimatı doğrultusunda Kırıkkale genelinde jandarma ve polis sorumluluk bölgelerindeki yollarda uygulama yapıldı.

Denetimlere Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser İsa Söğüt katıldı.

Trafik yoğunluğunun diğer günlere göre düşük olduğu gözlemlenen denetimlerde, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı tespit edildi.