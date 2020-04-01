Kırıkkale'de hemşire annelerinin eve gelebilmesi için

Kırıkkale'de 6 ve 9 yaşındaki iki kardeş, hastanede hemşirelik yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eve gelemeyen annelerini görebilmek için çektikleri videoyla "evde kal" çağrısında bulundu.

Elvin (9) ve kardeşi Kaan Efe Elden (6), Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan anneleri için video çekti.

Küçük kardeşler, videoda "Bu bir Kurtuluş Savaşı gibi. Düşman virüs, asker sağlıkçılar. Biz bu savaşı da kazanacağız. Bizim annemiz sağlıkçı. Annemizin eve gelmesi için lütfen evde kal Türkiye." çağrısında bulundu.