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Kırıkkale'de hemşirenin dikkati ATM'den hırsızlığı engelledi - Son Dakika

Kırıkkale'de hemşirenin dikkati ATM'den hırsızlığı engelledi

12.02.2022 03:08
Kırıkkale'de hemşirenin dikkati ATM'den hırsızlığı engelledi

Kırıkkale'de hastane bahçesindeki otomatik para çekme makinelerini (ATM) spiral taşıyla keserek hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheliden biri hemşirenin dikkati sayesinde yakalandı.

Kırıkkale'de hastane bahçesindeki otomatik para çekme makinelerini (ATM) spiral taşıyla keserek hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheliden biri hemşirenin dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında Yüksek İhtisas Hastanesi bahçesinde bulunan ATM'lerden 2 kişinin hırsızlık yapmaya çalıştığını fark eden bir hemşire, durumu hastane polisi ve güvenlik görevlilerine bildirdi.

Hastanede görevli bekçi, jandarma ve güvenlik görevlilerinin geldiğini fark eden zanlılar kaçmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüphelilerden biri hastane bahçesindeki kovalamacanın ardından yakalandı, diğerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, bölgede yaptığı incelemede, zanlıların ATM'lere yakın bir noktaya park ettikleri hafif ticari aracın arkasında bulunan jeneratörden yaklaşık 30 metre kablo çektiklerini ve spiral kesme makinesiyle 2 ATM'nin arka kısımlarını kesmeye çalıştıklarını tespit etti.

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Kırıkkale, Hastane, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de hemşirenin dikkati ATM'den hırsızlığı engelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de hemşirenin dikkati ATM'den hırsızlığı engelledi - Son Dakika
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