Kırıkkale'de HES kodu sorgularında Kovid-19 riski taşıdığı belirlenen 2 sürücüye 4 bin 50'şer lira ceza - Son Dakika

Kırıkkale'de HES kodu sorgularında Kovid-19 riski taşıdığı belirlenen 2 sürücüye 4 bin 50'şer lira ceza

Kırıkkale'de HES kodu sorgularında Kovid-19 riski taşıdığı tespit edilen 2 sürücüye, 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de HES kodu sorgularında Kovid-19 riski taşıdığı tespit edilen 2 sürücüye, 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altında yaptıkları denetim sırasında iki otomobili durdurdu. Ekipler, sürücüler kadın avukat B.N.K. ile N.Y'nin HES kodu sorgulamasında riskli olduklarını belirledi. İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince 2 sürücüye 4 bin 50'şer lira ceza verildi. Sürücüler, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı. Sürücü N.Y'nin aracında bulunan eşi de Yüksek İhtisas Hastanesinde Kovid-19 testi yapıldıktan sonra yurda götürüldü, araçlar otoparka çekildi. Avukat B.N.K'nin sabah Kırıkkale Adliyesinde duruşmaya katıldıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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