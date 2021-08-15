KIRIKKALE - HES kodu sorgusunda temaslı olduğu belirlenen yolcuya 4 bin 50 lira ceza yazıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde HES kodu sorgusunda durumu temaslı olduğu tespit edilen kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında Kovid-19 denetimi yaptıkları sırada Bursa'dan Ordu'ya giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında, araçtaki yolculardan H.H.A'nın durumunun temaslı çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı. Karantina kurallarını ihlalden H.H.A'ya 4 bin 50 lira para cezası yazıldı.