Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Hırsızlık

Kırıkkale'de Hırsızlık

1 saat önce

Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Güzeltepe Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen A.K'yi çaldıkları elektronik, ziynet eşyası ve tavukla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:41 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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